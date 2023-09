Stürmer Schick zurück im Leverkusener Mannschaftstraining

Mehr zum Thema

Razzia gegen Neonazi-Verein in drei NRW-Städten Mit einem Kult um germanische Götter und mit Literatur wie aus Nazizeiten versuchte eine rechtsextreme Vereinigung besonders das Interesse junger Menschen zu wecken. Nun schritten Ermittler ein und nahmen sich dabei auch Gebäude in Nordrhein-Westfalen vor.