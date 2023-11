Stückl inszeniert „Der Rebell“ in Oberammergau

Mehr zum Thema

Vierfache Mutter getötet: Ehemann wegen Mordes angeklagt Ein 36-Jähriger ist wegen Mordes an seiner Ehefrau im unterfränkischen Marktheidenfeld angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann die 33-Jährige aus niedrigen Beweggründen tötete, da die Ehefrau seiner Ansicht nach Schande über die Familie gebracht hatte, wie ein Sprecher der Behörde in Würzburg am Freitag mitteilte.