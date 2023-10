Stübgen kritisiert pro-palästinensische Demonstrationen

Mehr zum Thema

Scholz kündigt „klare Kante“ gegen Antisemitismus an Gerade ist der Bundeskanzler von einer Reise nach Israel zurück. Auch in Deutschland hat der Gaza-Krieg erschreckende Konsequenzen. Die Bundesregierung will rigoros vorgehen.

Gedenken an Schlacht bei Seelow: 60 Soldaten eingebettet Bei einer Gedenkveranstaltung an die Schlacht um die Seelower Höhen vor 78 Jahren sind am Donnerstag auf der Kriegsgräberstätte in Lietzen 60 deutsche Soldaten eingebettet worden. Bei der Großoffensive der Roten Armee ab dem 16. April 1945 sei auch das Dorf Lietzen südlich von Seelow von einer Feuerwalze überrollt worden, teilte die Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit. In der Schlacht beim Marsch der Roten Armee auf Berlin hätten auf deutscher Seite viele sehr junge oder alte Männer gekämpft, die in den letzten Kriegsjahren hastig eingezogen worden seien.