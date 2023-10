Studio Babelsberg rechnet mit Rückkehr von Filmproduktionen

Mehr zum Thema

Weniger Bafög-Empfänger in Brandenburg Das Land Brandenburg hat im vergangenen Jahr 14 766 Menschen und damit 2,5 Prozent weniger als noch 2021 mit Bafög gefördert. Bei den Schülern waren es 572 weniger, die Leistungen zur Unterstützung ihrer Ausbildung erhielten; bei Studierenden hingegen waren es 194 mehr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Schüler erhielten dabei im Durchschnitt 480 und Studierende 646 Euro pro Monat. Insgesamt gab Brandenburg 69 Millionen Euro aus. Der Förderbetrag ist von der besuchten Schul- oder Hochschulart sowie davon abhängig, ob man noch bei den Eltern oder in einer eigenen Wohnung lebt.

Migrationspolitik: CDU-Chef fordert Grüne zur Korrektur auf Die Migrationspolitik löst Kontroversen in der Regierungskoalition in Brandenburg aus. Die Grünen wollen einem härteren Kurs nicht folgen. Die CDU fordert, sie sollen ihre Blockade aufgeben.