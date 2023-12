Studie zur Energiewende: Ländliche Räume profitieren

Mehr zum Thema

Schnee in NRW - Winterdienste haben zu tun, mehrere Unfälle Mehrere Zentimeter Schnee haben in NRW die Winterdienstmitarbeiter auf Trab gehalten. Sofern es glatt bleibt, müssen Autofahrer am Dienstag vor allem auf Landesstraßen besonders vorsichtig sein. Beim dortigen Winterdienst könnte ein Teil der Belegschaft streiken.

Bluttat an 23-Jähriger - Mordanklage gegen Ex-Lebenspartner Knapp vier Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 23-jährigen Frau aus Netphen bei Siegen hat die Staatsanwaltschaft Mordanklage gegen ihren früheren Lebenspartner erhoben. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein Sprecher der Behörde am Montag. Der Syrer sitzt in Untersuchungshaft. Er war kurz nach der Tat festgenommen worden. Zum mutmaßlichen Motiv des Verdächtigen könne er weiter nichts sagen, so der Sprecher.