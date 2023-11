Studie: Zuckersteuer könnte bis zu 16 Milliarden Euro sparen

Mehr zum Thema

Ex-Augsburger Baumgartlinger gibt Karriereende bekannt Der früherer Bundesliga-Spieler Julian Baumgartlinger hat am Montagabend vor Journalisten das Ende seiner Karriere als Profi-Fußballer bekannt gegeben. Der 35-Jährige war bis zum Ende der Vorsaison beim Bundesligisten FC Augsburg unter Vertrag, seinen letzten Einsatz absolvierte er am 29. April beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Danach musste Baumgartlinger wegen einer Knieverletzung pausieren. In den vergangenen Jahren hatte Baumgartlinger immer wieder mit Blessuren zu kämpfen.

Papierfabrik Plattling schließt: Sozialplan für Beschäftigte Der finnische Papierkonzern UPM hat die Papierproduktion in seinem niederbayerischen Werk Plattling am Montag beendet. Die Nachfrage nach Druckpapier sinke stetig, zudem stelle eine sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung die Produktionsanlagen in Deutschland vor große Herausforderungen, teilte das Unternehmen mit. Für die rund 400 Mitarbeiter seien zusammen mit dem Betriebsrat sozialverträgliche Lösungen gefunden worden.