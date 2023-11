Studie zieht gemischte Bilanz für Haus des Jugendrechts

Mehr zum Thema

Mehr als 80 Reifen: Berlinerin stellt Hula-Hoop-Rekord auf Mit mehr als 80 Hula-Hoop-Reifen auf einmal hat die Berlinerin Dunja Kuhn ihren bisherigen Weltrekord getoppt. Es war anstrengend, aber es lief gut, sagte die 36-Jährige am Donnerstag nach der Aktion in Dresden der Deutschen Presse-Agentur. Die bisherige Bestmarke lag bei 70 - ebenfalls von ihr aufgestellt.