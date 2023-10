Studie: Im Saarland lebt es sich günstig

Mehr zum Thema

Krankenstand unter AOK-Versicherten gestiegen Der Krankenstand der AOK-Versicherten in rheinland-pfälzischen Betrieben ist gestiegen. Im ersten Halbjahr betrug er 6,6 Prozent nach 6,1 Prozent im Vergleichszeitraum 2022, wie die Krankenkasse der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mitteilte. Am höchsten war er im März 2023 mit 7,9 Prozent. Der Krankenstand aller AOK-Mitglieder in Deutschland war mit 6,5 Prozent in den ersten sechs Monaten 2023 etwas niedriger als in Rheinland-Pfalz.

Bahn fährt gegen Baumstamm - Keine Verletzten Eine Regionalbahn ist in der Pfalz in der Nähe von Pirmasens gegen einen Baumstamm gefahren, der quer über den Gleisen lag. Keine der insgesamt 14 Personen in dem Zug wurde bei dem Unfall am Donnerstag verletzt, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Zug wurde im vorderen Bereich beschädigt. Er konnte aber in Schrittgeschwindigkeit weiterfahren, nachdem die Feuerwehr den Baumstamm weggeräumt hatte. Am nächsten Bahnhof stiegen die Fahrgäste aus.