Studentin kehrt mit Luxuswaren aus Dubai zurück

Mehr zum Thema

300.000 Euro Schaden: Haftbefehle gegen E-Bike-Bande Die Polizei im Sauerland hat eine Bande von E-Bike-Dieben hochgenommen. Gegen mehrere Personen seien Haftbefehle erlassen worden, teilte die Polizei in Arnsberg am Dienstag mit. Die Bande soll Einbrüche in Fahrradgeschäfte begangen und es dabei auf E-Bikes abgesehen haben. Insgesamt soll ein Beuteschaden von ungefähr 300.000 Euro entstanden sein.

Lindner dämpft Erwartungen an Finanzzusagen zur Migration Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Erwartungen an höhere Finanzzusagen beim nächsten Bund-Länder-Treffen zur Migration gedämpft. Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 6. November dürften die Erwartungen der Bürger nicht außer acht gelassen werden, mahnte Lindner am Dienstag in Düsseldorf.