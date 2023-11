Strompreissenkung: Wirtschaft gehen Pläne nicht weit genug

Mehr zum Thema

Hans Kästner wechselt vom LKA zum Polizeipräsidium Westpfalz Hans Kästner, bisher im Landeskriminalamt (LKA) Chef der Abteilung Politisch motivierte Kriminalität, ist neuer Leiter des Polizeipräsidiums Westpfalz. Innenminister Michael Ebling habe dem Leitenden Kriminaldirektor die Führung in Kaiserslautern mit Wirkung vom 13. November 2023 übertragen, teilte das Innenministerium in Mainz am Donnerstag mit. Kästner folgt auf Michael Denne, der in den Ruhestand geht. Kästner war 1981 in den Polizeidienst eingetreten und schon als Leiter der Kriminalinspektionen Speyer und Pirmasens tätig. Gerade als Südwestpfälzer ist es für mich eine besondere Ehre, die Leitung meines Heimatpräsidiums zu übernehmen, teilte er mit.