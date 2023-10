Stromausfall in Rastatt - Störung behoben

Mehr zum Thema

Auto überschlägt sich: Insassen flüchten Zwei Unbekannte sollen sich bei Kirchardt (Landkreis Heilbronn) mit dem Auto überschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls am Sonntag, wie es in einer Mitteilung von Montag heißt. Der Wagen sei links von der Bundesstraße 39 abgekommen, gegen mehrere Bäume gestoßen und habe sich schließlich überschlagen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass zwei Menschen im Auto saßen. Das Polizeirevier Eppingen ermittelt zu dem Unfall.