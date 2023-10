Stromausfall: Feuerwehr befreit Frauen aus Fahrgeschäft

Mehr zum Thema

55 Jahre alte Brücke am Autobahnkreuz gesprengt Die Brücke Eichenhofer Weg führte 55 Jahre über drei Zubringer am Autobahnkreuz Wuppertal-Nord. Weil sie dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen war, wurde sie am Sonntagmorgen mit Erfolg gesprengt. Auf ihren Fundamenten entsteht nun die neue Brücke.

18-Jähriger bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt Ein 18 Jahre alter Mann ist bei einem Messerangriff in der Bielefelder Innenstadt lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte, habe sich die Tat am Samstagabend gegen kurz nach 21 Uhr in einem Kiosk am Kesselbrink, einem zentralen Platz in der Innenstadt, ereignet.