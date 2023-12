Stromausfälle in Teilen Ober- und Ostbayerns

Mehr zum Thema

Rund 350 Einsätze in Niederbayern nach Schneefällen Die Polizei ist in Niederbayern durch die anhaltenden Schneefälle zu rund 350 witterungsbedingten Einsätzen ausgerückt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, kam es seit dem Freitagabend zu zahlreichen Unfällen und Verkehrsbehinderungen.

Fahrerflucht im Sattelzug auf A 92 Ein unbekannter Sattelzugfahrer hat nach einem Unfall auf der Autobahn 92 Fahrerflucht begangen. Bei dem Unfall mit insgesamt drei Fahrzeugen wurde niemand verletzt, so die Polizei am Freitag. Am Donnerstag fuhr eine 28-Jährige auf der Autobahn bei Neufahrn (Landkreis Freising), als der Sattelzug immer weiter nach rechts auf ihren Fahrstreifen zog. Mit der linken Front soll der Sattelzug in das Heck des Autos gefahren sein. Das Fahrzeug der 28-Jährigen wurde über drei Fahrspuren geschleudert und kollidierte mit dem Wagen einer 51-Jährigen. Der Sattelzug setzte seine Fahrt fort.