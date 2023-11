Strobl: Razzia gegen Islamisten dient Schutz der Demokratie

Mehr zum Thema

Viele Zugausfälle und Verspätungen wegen Warnstreiks Wer pendelt oder mit dem Fernverkehr reisen möchte, muss an diesem Donnerstag auch in Baden-Württemberg mit Zugausfällen und massiven Verspätungen rechnen. Hintergrund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn (DB).