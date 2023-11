Strobl: „Haben es uns nicht immer leicht gemacht“

Mehr zum Thema

Strobl fordert harte Abgrenzung der Union zur AfD Der scheidende CDU-Landeschef Thomas Strobl hat auch mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen im Osten Deutschlands auf eine scharfe Abgrenzung der Christdemokraten zur AfD gepocht. 2024 werde ein schwieriges Jahr, da komme es auf Haltung hat, sagte er am Samstag beim Landesparteitag in Reutlingen. Die Südwest-CDU habe da eine klare Haltung. Die AfD werde unter anderem im Südwesten vom Verfassungsschutz beobachtet und sei in Teilen Deutschlands eine erwiesen rechtsextremistische Partei, in der Verschwörungsschwurbler und Nazis zu Hause sein könnten.

Weiter Hochwasser an Rhein und Donau - Entspannung am Neckar Die Wasserstände der Flüsse in Baden-Württemberg sind wegen des vielen Regens weiter hoch. Vor allem im südlichen Baden-Württemberg sei das Wasser teils stark gestiegen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) am Samstag mit. Derzeit seien im Rhein, in der Donau und am Neckar die Hochwassermeldestände überschritten. In den kleineren Gewässern fallen die Wasserstände derzeit bereits wieder.