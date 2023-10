Streit zwischen Männern in Bad Kreuznach eskaliert

Bei einem handfesten Streit in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach soll ein 25-Jähriger einen anderen Mann mit einem Taschenmesser attackiert haben. Verletzt wurde der 32-Jährige am Mittwochabend dabei aber nicht. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer zunächst verbal aneinandergeraten, dann eskalierte die Auseinandersetzung. Die beiden Männer schlugen demnach mit Fäusten aufeinander ein, der jüngere von beiden soll schließlich das Messer gezogen haben. Die Polizei wurde per Notruf alarmiert, sie nahm beide Kontrahenten vorläufig fest.