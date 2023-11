Streit zwischen Familienangehörigen eskaliert: Mann verletzt

Mehr zum Thema

Weniger Arbeitslose in Schleswig-Holstein im Oktober Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Oktober zurückgegangen. Insgesamt waren 86.000 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Das waren etwa 800 oder 0,9 Prozent weniger als im September des laufenden Jahres. Im Vergleich zum Oktober vergangenen Jahres erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen aber um 4600 oder 5,7 Prozent.

Arbeitslosigkeit in Hamburg im Oktober wieder gestiegen Angesichts der schwachen Konjunktur ist die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg wieder gestiegen. Insgesamt waren im Oktober 82 785 Hamburgerinnen und Hamburger ohne Job, wie der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock, am Donnerstag mitteilte. Das seien zwar lediglich 0,2 Prozent mehr als im September des laufenden Jahres, aber 11,2 Prozent mehr als im Oktober 2022.