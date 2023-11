Streit zwischen AfD und Verfassungsschutz im Februar vor OVG

Mehr zum Thema

Unbekannte legen blutige Körper-Attrappe auf Bahngleise Unbekannte haben in Essen die Attrappe eines blutigen menschlichen Körpers auf den Bahngleisen platziert. Ein Lokführer habe den Torso im Vorbeifahren gesehen und einen schweren Schock erlitten, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Einsatzkräfte fanden dann auf den Gleisen am Bahnhof Essen-West eine ausgestopfte Jeanshose, die mit roter Farbe besprüht und mit herausragenden Kunststoffknochen dekoriert war. Der Torso sei so an den Gleisen platziert worden, als wenn es einen tödlichen Unfall gegeben hätte. Wer die ausgestopfte Hose am Sonntagmorgen dort hingelegt hat, sei noch unklar.