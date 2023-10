Streit vor Kiosk endet mit zwei Verletzten

Bei einem Streit vor einem Kiosk in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Mann soll versucht haben, nach einem verbalen Streit mit einem Einhandmesser auf zwei weitere Menschen einzustechen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ein 16-Jähriger habe versucht, den Streit am Freitagabend zu schlichten und sei dabei an der Hand verletzt worden. Der 20-Jährige habe massive Verletzungen im Gesicht erlitten. Die beiden anderen am Streit beteiligten blieben laut Polizeisprecher unverletzt.