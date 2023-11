Streit um Tauben: Tierschützer gegen mögliche Tötung

Die betreuten Taubenschläge seien nicht nur deutlich teurer im Unterhalt als eine Tötung, sondern führten auch kaum zu der angestrebten Begrenzung, sagte Geis. Wenn von einem Brutpaar in einem betreuten Schlag eine der Tauben sterbe, suche sich das andere Tier einen neuen Partner oder ein Partnerin und brüte dann in der Regel außerhalb des Schlages. Die betreuten Taubenschläge lockten mit ihrem Futter zudem auch andere Tauben an, so dass ringsum häufig alles verkotet sei. Immer wieder würden sie deshalb wieder abgebaut, er kenne Beispiele dafür aus vielen Kommunen, sagte Geis.

Sollten die Stadtverordneten grünes Licht für die Tötung der Tiere geben, müsste eine Ausschreibung erfolgen. Er selbst würde sich in diesem Fall um den Auftrag bewerben, sagte Geis. Die Tiere würden in diesem Fall in einen Fangschlag gelockt, wo sie zunächst mit einem Schlag auf den Kopf betäubt und dann per Genickbruch getötet würden.

Engagierte des Stadttaubenprojektes Limburg wollen das verhindern. Falls es zu einem entsprechenden Vorgehen kommen sollte, werde man Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz erstatten und auch ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen, kündigten die Initiatoren unter anderem auf Facebook an. Sie haben auch eine Petition zur Einrichtung betreuter Taubenschläge gestartet, die bis Montagmittag rund 1400 Menschen unterzeichnet hatten und wollten am Abend bei einer Demonstration gegen eine mögliche Tötung der Tiere protestieren.