Streit um Kiesabbau könnte erneut vor Gericht landen

Ernst Barlach Preis wird 2023 an Leon Löwentraut verliehen Der 25-jährige Künstler Leon Löwentraut wird in diesem Jahr mit dem Ernst Barlach Preis für Bildende Kunst ausgezeichnet. Das entschied die Jury der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg einstimmig, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. Am 1. Dezember soll der Preis dem Künstler im Barlach Kunstmuseum Wedel feierlich überreicht werden. Das Museum will daraufhin bis zum 28. Januar 2024 mehr als 70 Werke von Löwentraut ausstellen.

Optendrenk verteidigt Umschichtung im Etatentwurf 2024 Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat die Kürzung der Investitionsmittel für Krankenhäuser im Haushaltsentwurf 2024 gegenüber dem ursprünglichen Ansatz verteidigt. Der Förderrahmen des Landes für den NRW-Krankenhausplan von rund 2,5 Milliarden Euro bleibe in den kommenden Jahren unverändert, sagte Optendrenk am Freitag in Düsseldorf. Aber im Jahr 2024 werden noch nicht so viele Mittel abfließen, selbst wenn (CDU-Gesundheitsminister) Karl-Josef Laumann jetzt in die Bewilligung eintritt, erklärte er. Deshalb sei es möglich, 150 Millionen Euro von 2024 nach 2025 zu verschieben. Über diese und weitere Umschichtungen im Etatentwurf 2024 hatte die Regierung vor dem Hintergrund schwächerer Steuereinnahmen informiert.