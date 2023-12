Streit um hohes Richteramt tobt weiter

Mehr zum Thema

62-Jährige nach Messerattacke in Wuppertal gestorben Gut anderthalb Wochen nach einer Messerattacke auf eine Frau in Wuppertal ist die 62-Jährige an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Verdächtiger war kurz nach der Tat vom 18. November festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen. Der 54-Jährige soll die Frau im Flur eines Mehrfamilienhauses mit einem Messer angegrifen haben. Zeugen hatten zuvor einen Streit gehört und die Polizei alarmiert. Die Ermittlungen dauern an.