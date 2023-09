Streit um Gold: 49-Jähriger wegen Mord an Freund vor Gericht

Mehr zum Thema

Zoll findet hunderte Vogelspinnen und Skorpione in Koffer Rund 640 Vogelspinnen, Skorpione und Käfer hat der Zoll am Flughafen Köln/Bonn im Koffer eines Reisenden gefunden. Das Gepäckstück, das einem US-Amerikaner nachgeschickt worden war, sollte laut den beigefügten Dokumenten eigentlich ausschließlich Kleidung beinhalten, teilte das Hauptzollamt Köln am Donnerstag mit. Tatsächlich befand sich darin neben wenigen Kleidungsstücken eine große zugeklebte Styroporbox.