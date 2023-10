Streit um Deutschlandticket - Grüne kritisieren Wissing

Mehr zum Thema

Haba unterbricht Fertigung in Eisleben Die IG Metall prüft, welche rechtlichen Schritte möglich sind, nachdem der angeschlagene bayerische Spielwaren- und Möbelhersteller Haba die Fertigung in Eisleben überraschend unterbrochen hat. Der Zeitpunkt lasse vermuten, dass verschiedene Gründe in die Entscheidung hineinspielen, sagte Sebastian Fritz von der IG Metall Halle-Dessau am Donnerstag. Ihm zufolge gibt es Aufträge am Standort. Der Landkreis Mansfeld-Südharz erklärte, ihm lägen keine Erkenntnisse vor, die eine Schließung rechtfertigten. Es lägen alle erforderlichen Genehmigungen für die Weiterführung des Geschäftsbetriebes vor.

Fraktionen können sich nicht auf Resolution verständigen Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas werden die Landtagsfraktionen in dieser Woche zur Sitzung des Parlaments keine gemeinsame Resolution zum Konflikt in Israel verabschieden. Eine Verständigung dazu sei an der CDU gescheitert, sagten Vertreter von Grünen und Linken am Mittwoch in Magdeburg.