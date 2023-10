Streit über Präventionsarbeit: Kampf gegen Antisemitismus

Mehr zum Thema

„Bunte New Faces Award Music“ für Eli Preiss Die österreichische Sängerin Eli Preiss (Danke Mami) ist mit dem Bunte New Faces Award Music ausgezeichnet worden. Die in Wien lebende Singer-Songwriterin setzte sich nach Angaben vom Donnerstag in der Jury-Abstimmung als Best Newcomer gegen Becks und Ritter Lean durch. Dafür gab es den als Roter Panther bezeichneten Nachwuchspreis der Zeitschrift für ein herausragendes Talent aus dem Musik-Business.