Streit mit Ehefrau in Stade Ausgangspunkt für Geiselnahme

Die Geiselnahme einer Vierjährigen durch ihren Vater auf dem Hamburger Flughafen hat nach Polizeiangaben im niedersächsischen Stade begonnen. Der Mann sei dort aufgrund von Sorgerechtsstreitigkeiten mit seiner Ex-Frau in eine psychische Ausnahmesituation geraten, teilten die Beamten am Sonntagabend mit. Vorausgegangen sei ein Streit, in dessen Verlauf der Mann die Mutter des Kindes zur Seite stieß und unmittelbar danach mit dem Mädchen im Auto in Richtung Hamburg flüchtete.

Die 39 Jahre alte Mutter der Vierjährigen erstattete danach eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Kindesentziehung bei der Polizei Stade. Bereits im März 2022 war in Stade gegen den Tatverdächtigen wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger ermittelt worden, der türkische Staatsbürger wurde schließlich zu einer Geldstrafe verurteilt. Damals war er laut Polizei unberechtigt mit seiner Tochter in die Türkei gereist. Das Kind konnte im weiteren Verlauf jedoch von der Mutter wieder nach Deutschland geholt werden.