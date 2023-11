Streit endet mit Stichverletzungen

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Buch (Pankow) in der Nacht zum Freitag erlitt ein Mann Stichverletzungen am Oberkörper. Die Auseinandersetzung fand zwischen einem 27 und einem 28 Jahre alten Mann in einer Gemeinschaftsunterkunft statt, wie die Polizei Berlin am Freitag mitteilte. Der 27-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte stellten bei dem 28-Jährigen Tatverdächtigen einen Atemalkoholwert von knapp 2,2 Promille fest. Es werde weiter ermittelt.