Streit beim Karlsruher SC: Baldiges Gespräch mit Fans?

Mehr zum Thema

Ölkonzern OMV baut Kunststoff-Sortieranlage in Walldürn Als Baustein für seine angestrebte Kunststoff-Kreislaufwirtschaft investiert der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV einen dreistelligen Millionenbetrag in den Bau einer großen Sortieranlage im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Anlage in Walldürn mit einer Kapazität von bis zu 260.000 Tonnen pro Jahr werde durch chemisches Recycling bisher nicht verwertbare Kunststoffe wieder dem Stoff-Kreislauf zuführen, sagte OMV-Chef Alfred Stern am Dienstag in Wien. Produktionsstart solle 2026 sein.

Der November kommt erst mit Sonne, dann mit Sturm Sonnig, neblig, stürmisch, nass: Das Herbstferienwetter in Baden-Württemberg wird recht abwechslungsreich. Alles bewege sich aber in einem für die Jahreszeit normalen Rahmen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

RTL