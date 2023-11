Streiks vor Weihnachten im Einzelhandel wahrscheinlich

Mehr zum Thema

Mandelsymbol und Meditation: Licht-Konzert in Basilika Künstler Ingo Bracke erweckt die Sankt Kastor Basilika in Koblenz zum Leben: Mit seiner Licht-Installation Les Monuments vivants (deutsch: Lebende Denkmäler) bestrahlt er am Freitag und Samstag das Gebäude von innen und außen. Es soll ein Projekt sein, das aus dem Museum rausgeht, sagte Bracke der Deutschen Presse-Agentur.