Streifenwagen prallt bei Verfolgungsjagd gegen Laterne

Hunderte fordern Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte Mehrere hundert Menschen haben am Montag in Sachsen einen Tarifvertrag für studentische Hilfskräfte an Hochschulen gefordert. Alleine in Leipzig hatten nach Angaben der Gewerkschaften GEW 300 und in Dresden rund 250 Menschen an den Kundgebungen teilgenommen. Die Zahlen für die Kundgebung in Chemnitz lagen am Mittag noch nicht vor.