Streich wünscht Ginter DFB-Rückkehr

Mitfahrer bei Autounfall nahe Pforzheim schwerst verletzt Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 im Enzkreis sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto war in der Nähe von Pforzheim aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dann mit einem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Zwei 30 und 41 Jahre alte Mitfahrer im Wagen des Unfallverursachers erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer kam bei dem Unfall am Donnerstag mit leichten Verletzungen davon. Im anderen Auto saßen eine 44 Jahre alte Fahrerin und ein 14-jähriges Mädchen - sie wurden schwer verletzt. Lebensgefahr besteht bei ihnen laut Polizei nicht.