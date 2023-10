Streckensperrungen der Hamburger S-Bahn: Bauarbeiten

Mehr zum Thema

Westküstenleitung offiziell in Betrieb genommen Die für die Energiewende wichtige Westküstenleitung von der dänischen Grenze bis Brunsbüttel ist am Samstag offiziell in Betrieb genommen worden. Bei einer Feier nahe Wöhrden bei Heide mit den Bürgermeistern der 48 Anliegergemeinden übergab der Programmdirektor Nord des Netzbetreibers Tennet, Klaus Deitermann, ein Spielgerät an den Bürgermeister von Heide, Oliver Schmidt-Gutzat. An dem Gerät, das an vier Strommasten erinnert, sollen Kinder auf einem Spielplatz klettern und schaukeln können, wie ein Tennet-Sprecher sagte.

Windhose richtet Schäden in Ortschaft bei Lübeck an Eine Windhose hat in der Nacht zum Samstag schwere Schäden in der Ortschaft Cashagen (Ostholstein) bei Lübeck angerichtet. Es seien mehrere Dächer abgedeckt und Bäume umgerissen worden, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe. Ein Baum sei auf das Feuerwehrgerätehaus der 300-Einwohner-Gemeinde gestürzt.