Strecke Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt: Gesperrt

Windiges und regnerisches Herbstwetter erwartet Der Donnerstag bringt in Berlin und Brandenburg herbstlich windiges Wetter. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Donnerstagmorgen beginnt der Tag wolkig. Von Nord nach Süd ziehen im Verlauf des Tages mehr Wolken und vorübergehend Regen auf. Es weht mäßig bis frisch aus westlicher Richtung, zeitweise mit Windböen bis 60 km/h. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad. Zum Abend nimmt der Wind ab und es lockert vor allem im Nordosten wieder auf.