Straßenwärter-Warnstreik: Probleme beim Winterdienst möglich

Im Zuge bundesweiter Streikaktionen im Öffentlichen Dienst sind an diesem Dienstag auch die Straßenwärter in Mecklenburg-Vorpommern zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Durch den Streikaufruf kann es zu personellen Engpässen im Winterdienst kommen, warnte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Montag.

Man werde alles versuchen, die Landes- und Bundesstraßen möglichst schnee- und eisfrei zu halten. Der Ausfall des eigenen Personals werde so gut wie möglich mit Fremdfirmen kompensiert. Dies wird jedoch je nach Witterungslage nicht in allen Bereichen in vollem Umfang gelingen, schränkte das Amt ein.

Insbesondere in den Morgenstunden sei Glätte auf den Fahrbahnen nicht auszuschließen. Die Behörde mahnte deshalb zu besonderer Vorsicht.

Die Straßenbauverwaltung des Landes betreut nach eigenen Angaben im Winterdienst rund 6500 Kilometer Straßen - davon etwa 1900 Kilometer Bundesstraßen, 3300 Kilometer Landesstraßen und 1250 Kilometer Kreisstraßen.