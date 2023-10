Straßensperrungen und Notanlaufpunkt in Lübeck eingerichtet

Mehr zum Thema

Günther zur Sturmflut: Keine Zeit für Katastrophentourismus Ministerpräsident Daniel Günther hat die Schleswig-Holsteiner aufgerufen, sich angesichts der schweren Ostseesturmflut besonnen zu verhalten und die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern, sei es versehentlich oder als Schaulustige. Dies ist nicht die Zeit für Katastrophentourismus, erklärte der CDU-Politiker am Freitagnachmittag. Wir alle im Land tragen Verantwortung, in dieser Krise zusammenzustehen. Das funktioniere im Moment am besten, indem die Menschen die Küstenbereiche meiden - auch zur eigenen Sicherheit.

Dutzende Schaulustige beobachten Hochwasser in Flensburg Dutzende Schaulustige haben sich an der Flensburger Hafenspitze am Freitagnachmittag das Hochwasser angeschaut. Viele von Ihnen machten von einer erhöhten Stelle trockenen Fußen Fotos von den Wassermassen, die sich über die gesperrte Straße bis an die Häuser auf der gegenüberliegenden Seite erstreckte. Andere wateten in Gummistiefeln und Regenhosen durch das Wasser oder fuhren in Schlauchbooten über die Straße. Kinder freuten sich über Möwen, die auf der Straße schwimmen.