Straßenschild in hebräischer Schrift für Paul-Spiegel-Platz

Knieprobleme: Leverkusen ohne Weltmeister Palacios in Baku Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen tritt ohne Fußball-Weltmeister Exequiel Palacios in der Europa League beim FK Karabach Agdam an. Der 25 Jahre alte Argentinier fehlt wegen Knieproblemen, wie die Rheinländer am Donnerstag kurz vor der Partie mitteilten. Dass Palacios nicht dabei ist, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es. Im defensiven Mittelfeld setzt Trainer Xabi Alonso für die Partie in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku auf Robert Andrich und Granit Xhaka.

Attacke in Südwestfalen: kein Lösegeld für Hacker Nach einem folgenschweren Hackerangriff auf den Dienstleister Südwestfalen-IT lehnen Polizei, Unternehmen und betroffene Kommunen Verhandlungen oder gar eine Lösegeldzahlung an die Täter ab. Das geht nach dpa-Informationen aus einem vertraulichen Bericht des Innenministeriums an den Landtag hervor. Die Siegener Zeitung hatte zuvor berichtet.