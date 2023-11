Straßenmeistereien bereiten sich auf Winterdienst vor

Mehr zum Thema

Champions League: Eintracht-Frauen fordern Titelverteidiger Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt gehen als Außenseiter in das Champions-League-Spiel gegen Titelverteidiger FC Barcelona. Der spanische Rekordmeister kommt zum zweiten Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) unter anderem mit Weltmeisterin und Ballon d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí in den Deutsche Bank Park. Die Eintracht hatte bis Dienstag knapp 14.000 Tickets verkauft und hofft auf lautstarke Unterstützung der Fans. Das 2:1 zum Auftakt beim FC Rosengard in Schweden hat dem Team von Niko Arnautis zusätzliches Selbstvertrauen gegeben.

Heiter bis wolkig in Hessen In Hessen wechseln sich in den kommenden Tagen trübe Aussichten mit heiteren ab. Der Mittwoch bleibt trocken, neben vielen Wolken lässt sich ab und an auch mal die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei ein bis fünf Grad. In Hochlagen ist demnach teils leichter Dauerfrost bei Werten bis minus zwei Grad möglich. In der Nacht kann es vereinzelt nass werden. Es kühlt zunächst auf minus zwei bis minus drei Grad ab, bevor es im weiteren Verlauf mit bis zu fünf Grad im Nordwesten wieder wärmer wird.