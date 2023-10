Straßenbahn und Auto kollidieren in Frankfurt

Mehr zum Thema

Mensch nach Zusammenstoß mit S-Bahn tödlich verletzt Ein Mensch ist in Frankfurt-Höchst von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die Hintergründe des Unfalls seien noch unklar, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Koblenz am Montagmorgen. Ein Fremdverschulden sei demnach nicht auszuschließen. Die Ermittlungen übernahm daher die Frankfurter Polizei. Der Unfall passierte nach Angaben der Sprecherin am frühen Sonntagmorgen.

Temperaturen bis 13 Grad in Hessen - Regen zur Wochenmitte Die neue Woche in Hessen startet bewölkt und kühl. Sobald sich die Nebelfelder vom Morgen auflösen, soll es am Montag und Dienstag im Norden des Landes wolkig und im Süden meist heiter werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Die Temperaturen sollen demnach an beiden Tagen zwischen 9 und 13 Grad erreichen. Nachts gehen die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu 0 Grad zurück. Stellenweise könne es zu Frost kommen. Am Mittwoch soll es laut DWD ab dem Nachmittag im Südwesten regnen, die Temperaturen im Land erreichen voraussichtlich 12 bis 15 Grad.

