Straßenbahn stößt mit Kind zusammen

Pro-palästinensische Demonstration in Freiburg verboten Freiburg hat eine pro-palästinensische Demonstration am Sonntag verboten, die der Stadt zufolge nicht angemeldet und lediglich in privaten Chatgruppen angekündigt wurde. Der Aufruf zur Veranstaltung sei über Bürgerinnen und Bürger bekanntgeworden, teilte die Stadt am Freitag in Freiburg mit.

Weitere Klage gegen die Wahlrechtsreform in Karlsruhe Der Verein Mehr Demokratie hat beim Bundesverfassungsgericht eine Klage gegen die Wahlrechtsreform der Ampel-Koalition eingelegt. Dahinter stünden 4242 Bürgerinnen und Bürger, teilte der Verein am Freitag in Berlin mit. Die Klage richtet sich gegen die in der Reform enthaltene Verschärfung der Fünf-Prozent-Klausel bei Bundestagswahlen.