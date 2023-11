Straßenbahn erfasst 60-Jährigen: Schwere Kopfverletzungen

Eine Straßenbahn hat in der Nacht zum Donnerstag in Berlin-Mitte einen 60 Jahre alten Mann erfasst. Der 60-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, sei mittlerweile aber außer Lebensgefahr, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte.

Der Mann habe demnach die Friedrichstraße etwa 50 Meter neben einer Ampel zu Fuß überquert und dabei die Straßenbahn übersehen. Obwohl deren Fahrer sofort eine Vollbremsung einleitete, kam die Bahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen, hieß es. Die Friedrichstraße war den Angaben zufolge für etwa drei Stunden gesperrt.