Straßenbahn entgleist in Halle: Ursache weiter unklar

Die Ursache für den Straßenbahnunfall am Donnerstagabend in Halle ist weiter unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Bahn im hinteren Bereich aus den Schienen am Franckeplatz gesprungen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Danach ist die Straßenbahn gegen einen Fahrleitungsmast gestoßen.

Durch den Ruck beim Entgleisen der Bahn und den anschließenden Aufprall wurden sechs Menschen verletzt, zwei von ihnen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Abschnitt zwischen Franckeplatz und Saline über den Glauchaer Platz bleibt für den Straßenbahnverkehr auch am Freitagmorgen in beide Richtungen gesperrt, wie die Stadtwerke Halle am mitteilten. Grund dafür ist, dass der beschädigte Fahrleitungsmast ersetzt werden muss. Die Linie 10 fährt vorerst im Tagesverkehr ab Saline über die Haltestellen Ankerstrasse, Hallmarkt, Marktplatz, Joliot-Curie-Platz, Am Steintor sowie Friesenstrasse und zurück.