Straßenbahn entgleist in Halle: Mehrere Verletzte

Halle-Neustadt geht bei Spitzenreiter Bietigheim 19:41 unter Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben die Erfolgsserie der SG BBM Bietigheim nicht stoppen können. Die Schützlinge von Till Wiechers verloren am Mittwoch beim weiterhin verlustpunktfreien Spitzenreiter deutlich mit 19:41 (11:17). Trotz der vierten Saisonniederlage haben die Hallenserinnen weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Bietigheimer Erfolg hatten Antje Döll (5), Xenia Smits und Jenny Behrend (je 5/2). Für den SV Union erzielte Cara Reuthal (7/2) die meisten Tore.

Männer verletzten 47-Jährigen schwerst: U-Haft In einem Lebensmittelgeschäft in Dessau-Roßlau sollen zwei Männer einen 47-Jährigen nach einem Streit angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Sie sitzen nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Mittwoch mitteilten.