Strandversuch in Warnemünde: Kokoszäune als Sandfänger

Etwas mehr Auszubildende in MV: Industrie und Handel beliebt Die Zahl der Auszubildenden in Mecklenburg-Vorpommern ist leicht gestiegen. Wie das Statistische Amt am Dienstag in Schwerin mitteilte, befanden sich Ende Dezember vergangenen Jahres 20.109 junge Menschen im Nordosten in einer dualen Ausbildung - der Kombination aus Praxis im Betrieb und Unterricht an einer Berufsschule. Das seien 156 Auszubildende oder 0,8 Prozent mehr als im Jahr 2021.