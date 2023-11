Strafprozess gegen Maddie-Verdächtigen startet im Februar

Mehr zum Thema

Wohnungen von Hamas-Sympathisanten durchsucht Als im Internet Videos auftauchen, in denen die Terroranschläge der Hamas gefeiert werden, führt eine Spur nach Münster. Am Donnerstag durchsuchen Beamten dort die Wohnung eines Verdächtigen. Auch bei einem Mann aus Niedersachsen werden die Ermittler vorstellig.