Strafgefangener tot in Zelle gefunden

Ein Strafgefangener der Justizvollzugsanstalt Neumünster ist am Samstag leblos in seiner Zelle gefunden worden. Das teilte die Anstaltsleiterin am Morgen mit. Bei dem Toten handele es sich um einen 40-Jährigen, der seit September 2022 unter anderem wegen Bandenbetrugs in Haft saß. Zur Todesursache wollte das Gefängnis am Samstag noch keine Aussage treffen. In seinem Haftraum sei der Mann alleine untergebracht gewesen.