Strafanzeige gegen CDU-Landtagsfraktion in Prüfung

Mehr zum Thema

Uni Halle mit Podcast zu historischen Krimifällen Von Hexenprozessen, Mordfällen und Warenhausdiebstahl erzählt ein neuer Podcast des Geschichtsinstituts der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Unter dem Namen True Crime History and more soll ab sofort jeden Monat eine neue Folge der Podcast-Reihe erscheinen, wie die Hochschule am Dienstag mitteilte. Demnach sollen zehn Kriminalfälle aus der Geschichte des heutigen Sachsen-Anhalts beleuchtet werden. Dabei gehe es neben den klassischen True-Crime-Themen wie Mord und Totschlag auch etwa um Umweltverbrechen oder Jugendkriminalität in der DDR.

RTL

Einigung über Haba-Konzept Anfang Dezember erwartet Der angeschlagene Spielzeughersteller Haba im oberfränkischen Bad Rodach (Landkreis Coburg) will in wenigen Wochen eine Einigung zu seinem Sanierungskonzept erzielt haben. Die Geschäftsführung befinde sich in finalen Verhandlungen mit dem Betriebsrat, man gehe von einer Einigung bis Anfang Dezember aus, teilte Mario Wilhelm, Geschäftsführer der Haba Family Group, am Dienstag mit.