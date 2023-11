„Stop Genozid“-Schmiererei vor der Bremischen Bürgerschaft

Mehr zum Thema

Taucheinsatz nach tödlichem Frachterunglück planmäßig Die ersten Arbeiten an der gesunkenen Verity sollen am Samstagnachmittag planmäßig beginnen. Ein Taucherschiff und ein Schlepper werden gegen 14.30 Uhr zum Einsatzort südwestlich von Helgoland aufbrechen, wie eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt am Samstag bestätigte. Wie viele Taucher im Einsatz sein werden, blieb zunächst unklar.

Junger Wolf bei Achim von Zug überfahren Ein junger Wolf ist von einem Zug südlich von Bremen überfahren worden. Eine DNA-Untersuchung soll nun klären, aus welchem Rudel das Tier stammt, wie Marcus Henke, Sprecher der Landesjägerschaft Bremen, am Samstag mitteilte. Ein Wolfsberater der Unteren Naturschutzbehörde in Verden hatte das tote Tier in Achim-Uphusen am Donnerstag gemeldet. Demnach handelt es sich um einen jungen Rüden, der ungefähr ein bis zwei Jahre alt ist. Zunächst hatte buten und binnen darüber berichtet.