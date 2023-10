Wattestäbchenmit Plastikanteil dürfen nicht mehr verkauft werden, aber der eine oder andere hatte vielleicht noch welche im Keller. Klar, dass die nicht ins Klo gehören. Sie sinken im WC zu Boden und können nicht gut abtransportiert werden – ein verstopftes Rohr droht. In Gewässern stellen solche Plastikteilchen eine große Gefahr für Tiere dar. Das Gleiche passiert aber leider auch mit ihren Nachfolgern aus Bambus oder Pappe. Also: Wattestäbchen immer in den Müll werfen!

Aber Zahnseide? Oh ja, die auch. Denn anders als der Name vermuten lässt, sind sie keineswegs aus einem Naturmaterial wie Seide gefertigt. Der Faden besteht aus Kunststofffasern wie Nylon, in der Regel mit einer Teflonbeschichtung. Das ist leider gar nicht abbaubar und auch nach zehn Jahren mit Wasserkontakt noch genauso formstabil und reißfest wie am ersten Tag. Dazu können sich die langen Fäden im Rohr um andere Gegenstände wickeln oder festsetzen und Knäuel bilden, die das Rohr zusetzen. Also gehört auch die Zahnseide in den Restmüll.

Lese-Tipp: Spülmaschine vs. Handspülen - was ist sparsamer?