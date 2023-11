Stolpersteine in Dresden übersprüht - Staatsschutz ermittelt

Mehr zum Thema

Leitfaden für Solaranlagen an sächsischen Kulturdenkmälern Das Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen hat einen Leitfaden zur Errichtung von Solaranlagen auf Denkmälern herausgegeben. Damit sollen Hinweise geben werden, wie es unter Beachtung der jeweils zu bewahrenden Werte gelingen kann, möglichst denkmalverträgliche Lösungen zu finden, wie der sächsische Landeskonservator, Alf Furkert, laut einer Mitteilung am Sonntag sagte. Dem Auftrag zur Bewahrung unserer Kulturdenkmale sind wir auch bei der Art und Weise, wie wir Energiesicherheit und Klimaschutz gestalten, verpflichtet.