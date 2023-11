Stolperstein in Gera mit Hakenkreuz beschmiert

Mehr zum Thema

Reinhold Messner trägt sich ins Goldene Buch von Erfurt ein Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner hat sich am Donnerstag in das Goldene Buch der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt eingetragen. Im Beisein von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) unterzeichnete Messner (79) das Gästebuch der Stadt. In dem Goldenen Buch finden sich die Unterschriften von zahlreichen Sportlern, Künstlerinnen oder anderen Prominenten, die in Erfurt zu Besuch waren.

RTL

Erfurt testet neue Baumarten im Straßenbild Birkenpappel und Blauglocke statt Ahorn und Linde: Die Stadt Erfurt testet in einem Langzeitversuch neue Baumarten im Straßenbild. Dazu wurden am Donnerstag die ersten sieben Versuchsbäume gepflanzt. Es gehe darum, künftig schnell wachsende und klimaresiliente Bäume mit geringen Bodenansprüchen für Pflanzungen in den Städten zu finden, sagte Jonas Reif, Professor für Pflanzenverwendung und Vegetationskonzepte an der Erfurter Fachhochschule, der den Versuch seit zwei Jahren vorbereitet hat. Das Projekt sei deutschlandweit einmalig.